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В Ізмаїлі чоловіка підозрюють у спробі підпалу будівлі ТЦК

Затримання 22-річного хлопця за підозрою у підпалі будівлі ТЦК та СП в Ізмаїлі. Фото: НацполіціяВ Ізмаїлі затримали 22-річного хлопця за підозрою у підпалі будівлі ТЦК. Фото: Нацполіція

В Ізмаїлі Одеської області 22-річного місцевого жителя підозрюють у спробі підпалу будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, кілька днів тому чоловік кинув у приміщення пляшку з легкозаймистою рідиною, яку попередньо підпалив. Однак вона впала біля входу і не зайнялася. У результаті інциденту ніхто не постраждав, пошкоджень майна немає.

Підозрюваного затримали. Правоохоронцям він не пояснив мотивів своїх дій. На місці події, а також під час обшуку в його помешканні, вилучили речові докази, які направлено на експертизу.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України — замах на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Матеріали справи готуються до передачі до Служби безпеки України за підслідністю.

Нагадаємо, в одному з районних центрів комплектування Харківської області військовозобов’язаний чоловік випав із вікна третього поверху адміністративної будівлі, коли намагався втекти.

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