Штормовий вітер в Одесі повалив 11 дерев: пошкоджено кіоск та автівки
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- Даріна Мельничук
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11:55, 17 липня, 2025
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В Одесі внаслідок штормового вітру 16 липня впало щонайменше 11 дерев та великих гілок. Частина з них пошкодила припарковані автомобілі, а також торговий кіоск.
Про це повідомили в житлово-комунальній службі міста Одеси.
«Працівники КП «Міськзелентрест» вже майже завершили роботи з ліквідації наслідків негоди», — йдеться у повідомленні.
Раніше цього ж дня в Одеській області було оголошено штормове попередження. Синоптики попереджали про сильний вітер, грозу та I (жовтий) рівень небезпеки. У місті були зафіксовані численні випадки деревопаду, що створили небезпеку для пішоходів та водіїв.
Нагадаємо, унаслідок сильних злив у Львові та навколишніх районах сталися масштабні підтоплення. Подекуди рівень води сягнув трьох метрів.
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