Штормовий вітер в Одесі повалив 11 дерев: пошкоджено кіоск та автівки

В Одесі штормовий вітер повалили дерева. Фото: ЖКС Одеси

В Одесі внаслідок штормового вітру 16 липня впало щонайменше 11 дерев та великих гілок. Частина з них пошкодила припарковані автомобілі, а також торговий кіоск.

Про це повідомили в житлово-комунальній службі міста Одеси.

«Працівники КП «Міськзелентрест» вже майже завершили роботи з ліквідації наслідків негоди», — йдеться у повідомленні.

В Одесі штормовий вітер повалили дерева. Фото: ЖКС Одеси

В Одесі штормовий вітер повалили дерева. Фото: ЖКС Одеси

В Одесі штормовий вітер повалили дерева. Фото: ЖКС Одеси

В Одесі штормовий вітер повалили дерева. Фото: ЖКС Одеси

В Одесі штормовий вітер повалили дерева. Фото: ЖКС Одеси

Раніше цього ж дня в Одеській області було оголошено штормове попередження. Синоптики попереджали про сильний вітер, грозу та I (жовтий) рівень небезпеки. У місті були зафіксовані численні випадки деревопаду, що створили небезпеку для пішоходів та водіїв.

Нагадаємо, унаслідок сильних злив у Львові та навколишніх районах сталися масштабні підтоплення. Подекуди рівень води сягнув трьох метрів.