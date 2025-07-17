В Одесі викрили фіктивний реабілітаційний центр, де людей утримували примусово. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі правоохоронці викрили роботу фіктивного реабілітаційного центру, де незаконно утримували людей. За даними слідства, організатором схеми є житель Харкова.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та поліції Одещини.

За попередньою інформацією, центр працював у приватному будинку в одному з районів Одеси. Його маскували під установу для лікування алкогольної та наркотичної залежності. Насправді ж це був ізольований об’єкт, де людей утримували без згоди, без медичної допомоги та належних умов.

У поліції уточнили, що підозрювані обіцяли родичам пацієнтів лікування, за що брали гроші. Людей шукали на вулиці або за рекомендаціями. Отримані кошти ділили між собою, частину витрачали на утримання центру.

За версією слідства, харків’янин залучив до справи знайомих та прикривав діяльність фіктивної установи підконтрольною громадською організацією.

«Будівлю обладнали камерами спостереження, а на кожному поверсі діяли чергування так званих «адміністраторів». Віконні ручки були демонтовані, що унеможливлювало вільне залишення приміщення навіть у разі надзвичайної ситуації. Осіб примусово утримували, позбавляли мобільного зв’язку та ізолювали від зовнішнього світу і контактів з родичами», — йдеться у повідомленні.

Так звана «реабілітація» включала:

примусову працю;

обмеження сну;

обливання холодною водою;

написання релігійних текстів;

покарання за порушення правил — навіть колективне.

Під час обшуків задокументовано десятки випадків незаконного утримання, зокрема — п’яти неповнолітніх, яких звільнили. Деякі перебували там понад пів року.

Організатору та чотирьом спільникам повідомили про підозру за частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою з корисливою метою. Усім затриманим обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

В Одесі викрили фіктивний реабілітаційний центр, де людей утримували примусово. Фото: Одеська обласна прокуратура В Одесі викрили фіктивний реабілітаційний центр, де людей утримували примусово. Фото: Одеська обласна прокуратура В Одесі викрили фіктивний реабілітаційний центр, де людей утримували примусово. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, на Одещині прихисток для літніх людей «Ковчег» опинився під загрозою закриття через припинення фінансування міжнародних донорів. Наразі керівники проєкту шукають інші джерела фінансування.