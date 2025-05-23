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Прихисток для літніх людей на Одещині опинився під загрозою закриття через брак фінансування

Прихисток для людей похилого віку в селі Ракулове. Фото: Суспільне ОдесаПрихисток для людей похилого віку в селі Ракулове. Фото: Суспільне Одеса

На Одещині прихисток для літніх людей «Ковчег» опинився під загрозою закриття через припинення фінансування міжнародних донорів. Наразі керівники проєкту шукають інші джерела фінансування.

Як повідомляє «Суспільне», у прихистку зараз проживають 23 людини, більшість з яких — переселенці з Херсонщини, що втратили свої домівки через війну.

«Ковчег» відкрився у 2023 році, розповіла керівниця проєкту «Прихистки для осіб похилого віку в Україні» Оксана Сарко. За її словами, наразі фінансування становить дев’ять тисяч гривень на місяць на одну особу, і ці кошти витрачаються лише на харчування. Оскільки приміщення знаходиться в оренді, організація також сплачує комунальні послуги як юридична особа.

Оксана Сарко, керівниця проєкту Оксана Сарко, керівниця проєкту "Прихистки для осіб похилого віку в Україні". Фото: Суспільне Одеса
Костянтин Самокіша, менеджер проєкту. Фото: Суспільне ОдесаКостянтин Самокіша, менеджер проєкту. Фото: Суспільне Одеса

В Україні працюють шість таких прихистків, де загалом мешкає 154 літніх людей. Проєкт фінансує міжнародна організація «Карітас Австрія», але вона не планує продовжувати підтримку.

Менеджер проєкту Костянтин Самокіша зазначив, що команда шукає донорів, які допоможуть продовжити роботу прихистку. Вони сподіваються залучити хоча б два мільйони гривень для підтримки мешканців після завершення фінансування.

Раніше повідомлялося, що Офіс омбудсмана провів моніторинг у приватному пансіонаті для людей похилого віку «Дім турботи» в Миколаєві, де виявили низку порушень: антисанітарія, розсипана отрута від тарганів і мишей, а також прострочені ліки.

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