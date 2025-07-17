У Миколаївській області правоохоронці затримали двох кримінальних авторитетів Наума та Апті
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- Аліса Мелік-Адамян
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17:54, 17 липня, 2025
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На території Миколаївської області днями затримали двох кримінальних авторитетів Апті Іслангірієва та «положенця» Ігоря Науменка.
Про це повідомляє ПН.
Апті Іслангірієва було затримано у Баштанському районі за підрозрою у незаконному вирощуванні коноплі на одному з місцевих полів.
Ігоря Науменка затримав Департамент стратегічних розслідувань в рамках кримінального провадження за статею 255 «Створення злочинної організації» та 189 КК України «Вимагання». Наразі він у Києві, де з ним проводяться слідчі дії.
Нагадаємо, що у липні 2020 року Заводський районний суд Миколаєва засудив Ігоря Науменка, Євгена Грудського та Ігоря Уварова до 5 років позбавлення волі у справі про вимагання грошей. Ігор Науменко заявив тоді, що подаватиме апеляційну скаргу на рішення.
Іслангірієва також затримують не вперше. Зокрема у 2019 році Центральний районний суд міста Миколаєва обрав запобіжний захід для кримінального авторитету Апті Іслангірієва, підозрюваного у скоєнні низки тяжких злочинів, зокрема, викраденні людей, їх побитті та утриманні в заручниках, викраденні з території автостоянки, розташованої у Вознесенську, а також вантажівки DAF.
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