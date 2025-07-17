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У Миколаївській області правоохоронці затримали двох кримінальних авторитетів Наума та Апті

На території Миколаївської області днями затримали двох кримінальних авторитетів Апті Іслангірієва та «положенця» Ігоря Науменка. 

Про це повідомляє ПН.

Апті Іслангірієв. Фото: Преступности.НЕТАпті Іслангірієв. Фото: Преступности.НЕТ
Ігор Науменко. Скриншот з архівного відео МикВістіІгор Науменко. Скриншот з архівного відео МикВісті

Апті Іслангірієва було затримано у Баштанському районі за підрозрою у незаконному вирощуванні коноплі на одному з місцевих полів.

Ігоря Науменка затримав Департамент стратегічних розслідувань в рамках кримінального провадження за статею 255 «Створення злочинної організації» та 189 КК України «Вимагання». Наразі він у Києві, де з ним проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, що у липні 2020 року Заводський районний суд Миколаєва засудив Ігоря Науменка, Євгена Грудського та Ігоря Уварова до 5 років позбавлення волі у справі про вимагання грошей. Ігор Науменко заявив тоді, що подаватиме апеляційну скаргу на рішення.

Іслангірієва також затримують не вперше. Зокрема у 2019 році Центральний районний суд міста Миколаєва обрав запобіжний захід для кримінального авторитету Апті Іслангірієва, підозрюваного у скоєнні низки тяжких злочинів, зокрема, викраденні людей, їх побитті та утриманні в заручниках, викраденні з території автостоянки, розташованої у Вознесенську, а також вантажівки DAF.

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