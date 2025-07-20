ДТП в центрі Миколаєва: водію, який наїхав на 80-річного чоловіка, оголосили про підозру
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- Аліса Мелік-Адамян
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11:05, 20 липня, 2025
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Правоохоронці оголосили про підозру водію, який скоїв наїзд на 80-річного пішохода у Миколаєві. Чоловік помер на місці аварії, що сталась 19 липня.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Миколаївської області.
Інцидент стався близько 05:45 на проспекті Центральному та перетині з 3-ю Слобідською. 80-річного пішохід перетинав проїжджу частину, попередньо, у невстановленому місці.
21-річного водія слідчі затримали у порядку статті 208 КПК України та оголосили йому підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження».
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що 6 липня у Миколаєві автомобіль Audi A4 збив 81-річного пішохода, який переходив дорогу в забороненому місці. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
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