Мер: Івано-Франківськ пережив найсильнішу атаку від початку повномасштабної війни
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- Марія Хаміцевич
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9:04, 21 липня, 2025
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Унаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки по Івано-Франківській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
За його словами, це була наймасштабніша атака на регіон з початку повномасштабної війни. Росія застосувала ракети різних типів і безпілотники «Шахед».
Попередньо відомо про пошкодження в щонайменше трьох селах громади. У кількох населених пунктах зафіксовані вибухи. Повітряна тривога в області тривала на момент повідомлення.
Згодом Руслан Марцінків уточнив, що, попри руйнування, обійшлося без постраждалих.
Також вчора, 20 липня, та вночі 21 липня російські війська обстрілювали і Миколаївську область. В одному із сіл пошкоджено школу, два приватних будинки та лінію електропередач.
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