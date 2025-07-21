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Мер: Івано-Франківськ пережив найсильнішу атаку від початку повномасштабної війни

Івано-Франківську інфраструктуру атакували ракети і дрони. Фото: Руслан МарцінківІвано-Франківську інфраструктуру атакували ракети і дрони. Фото: Руслан Марцінків

Унаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки по Івано-Франківській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, це була наймасштабніша атака на регіон з початку повномасштабної війни. Росія застосувала ракети різних типів і безпілотники «Шахед».

Попередньо відомо про пошкодження в щонайменше трьох селах громади. У кількох населених пунктах зафіксовані вибухи. Повітряна тривога в області тривала на момент повідомлення.

Згодом Руслан Марцінків уточнив, що, попри руйнування, обійшлося без постраждалих.

Івано-Франківську інфраструктуру атакували ракети і дрони. Фото: Руслан МарцінківІвано-Франківську інфраструктуру атакували ракети і дрони. Фото: Руслан Марцінків

Також вчора, 20 липня, та вночі 21 липня російські війська обстрілювали і Миколаївську область. В одному із сіл пошкоджено школу, два приватних будинки та лінію електропередач.

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