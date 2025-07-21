На Миколаївщині сталася смертельна ДТП: загинула 35-річна жінка

Аварія на Миколаївщині. Фото: Нацполіція

У неділю, 20 липня, в Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода — зіткнулися автомобілі Mercedes та Audi. Внаслідок аварії 35-річна водійка Audi померла в лікарні від отриманих травм.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Інцидент стався близько 16:45 у селі Ракове Вознесенського району. Жінка зазнала тяжких тілесних ушкоджень та померла в лікарні.

За попередніми даними, 43-річний водій Mercedes перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали, триває слідство.

Поліція повідомила, що кримінальне провадження перекваліфіковано за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили про підозру водію, який скоїв наїзд на 80-річного пішохода у Миколаєві. Чоловік помер на місці аварії, що сталась 19 липня.