  • середа

    23 липня, 2025

  • 31.7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 23 липня , 2025 середа

  • Миколаїв • 31.7° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Смертельна аварія на Миколаївщині: загинуло подружжя, їхня донька постраждала

Аварія на Миколаївщині 23 липня. Фото: НацполіціяАварія на Миколаївщині 23 липня. Фото: Нацполіція

Удень 23 липня на трасі між селами Нечаяне та Калинівка зіткнулися автомобілі Hyundai Tucson та Mitsubishi Outlander. Внаслідок аварії загинуло подружжя.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області

За попередньою інформацією, одна з автівок отримала механічні пошкодження, інша — загорілася. У салоні палаючого авто перебували водій, його дружина та донька.

За даними Головного управлінні Національної поліції в Миколаївській області, 30-річну дівчину з палаючої машини витягнули водій та пасажирка Hyundai Tucson. Лікарі оглянули постраждалу на місці, але від госпіталізації вона відмовилася.

Також травм зазнали 38-річний водій Hyundai та його пасажирка, але вони теж відмовилися від госпіталізації.

Слідчі кваліфікували подію за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб». Санкція передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років.

Наразі поліція встановлює точні обставини та причини трагедії.

Аварія на Миколаївщині 23 липня. Фото: НацполіціяАварія на Миколаївщині 23 липня. Фото: Нацполіція
Аварія на Миколаївщині 23 липня. Фото: НацполіціяАварія на Миколаївщині 23 липня. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 20 липня, в Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода — зіткнулися автомобілі Mercedes та Audi. Внаслідок аварії 35-річна водійка Audi померла в лікарні від отриманих травм.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

На Миколаївщині сталася смертельна ДТП: загинула 35-річна жінка
Намагався виготовити петарду: на Миколаївщині 12-річний хлопець залишився без пальців руки
Після смертельної ДТП на одеській трасі під Миколаєвом поліція затримала водія Hyundai
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві створили інвестиційну раду: її очолив мер Сєнкевич

Аліса Мелік-Адамян
новини

Виконком Миколаєва затвердив створення Ситуаційного центру: він має полегшити роботу служб у разі критичних ситуацій

Аліса Мелік-Адамян
новини

«12414 — номер вашої ганьби»: миколаївці з прапорами Правого сектору протестують проти закону обмеження роботи НАБУ і САП

Аліса Мелік-Адамян
новини

Двоє суддів з Миколаєва претендують на посади в Конституційному суді

Катерина Середа
новини

Усі миколаївські «Слуги» підтримали позбавлення незалежності НАБУ та САП

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Після смертельної ДТП на одеській трасі під Миколаєвом поліція затримала водія Hyundai
Намагався виготовити петарду: на Миколаївщині 12-річний хлопець залишився без пальців руки
На Миколаївщині сталася смертельна ДТП: загинула 35-річна жінка

Після скандального закону про обмеження повноважень НАБУ і САП Рада пішла на «канікули»

Миколаївці з прапорами Правого сектору протестують проти закону обмеження роботи НАБУ і САП

6 годин тому

Виконком Миколаєва затвердив створення Ситуаційного центру: він має полегшити роботу служб у разі критичних ситуацій

СУСПІЛЬСТВО

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні