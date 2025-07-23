Смертельна аварія на Миколаївщині: загинуло подружжя, їхня донька постраждала

Аварія на Миколаївщині 23 липня. Фото: Нацполіція

Удень 23 липня на трасі між селами Нечаяне та Калинівка зіткнулися автомобілі Hyundai Tucson та Mitsubishi Outlander. Внаслідок аварії загинуло подружжя.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області

За попередньою інформацією, одна з автівок отримала механічні пошкодження, інша — загорілася. У салоні палаючого авто перебували водій, його дружина та донька.

За даними Головного управлінні Національної поліції в Миколаївській області, 30-річну дівчину з палаючої машини витягнули водій та пасажирка Hyundai Tucson. Лікарі оглянули постраждалу на місці, але від госпіталізації вона відмовилася.

Також травм зазнали 38-річний водій Hyundai та його пасажирка, але вони теж відмовилися від госпіталізації.

Слідчі кваліфікували подію за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб». Санкція передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років.

Наразі поліція встановлює точні обставини та причини трагедії.

Аварія на Миколаївщині 23 липня. Фото: Нацполіція Аварія на Миколаївщині 23 липня. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 20 липня, в Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода — зіткнулися автомобілі Mercedes та Audi. Внаслідок аварії 35-річна водійка Audi померла в лікарні від отриманих травм.