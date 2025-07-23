Миколаївцю оголосили про підозру у колабораціонізмі за роботу у колонії в окупованому Херсоні
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- Аліса Мелік-Адамян
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18:50, 23 липня, 2025
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Жителю Миколаєва оголосили про підозру у колабораційній діяльності за роботу в окупаційній виправній колонії в Херсоні.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
За даними слідства, у червні 2022 року чоловік добровільно вступив до так званого «правоохоронного органу», створеного окупаційною адміністрацією Росії у тимчасово окупованому Херсоні. Він обійняв посаду «молодшого інспектора відділу безпеки» в установі «ИК «Северная исполнительная колония № 90» під управлінням служби виконання покарань по Херсонській області.
Як вказує прокуратура, працюючи в колонії, чоловік контролював дотримання режиму утримання ув’язнених. Наразі чоловік перебуває під вартою.
Нагадаємо, колишнього журналіста з Миколаєва Андрія Дворецького заочно засудили за колабораціонізм та приговорили до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Дворецький ще з 2014 року воював на боці Росії, а під час повномасштабного вторгнення працював в окупаційній адміністрації в Снігурівці.
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