Блогери знімали в Києві фейкові затримання в поліцейській формі

У Києві блогери у формі поліції знімали ролики для соцмереж, фото Нацполіції

Столичні правоохоронці виявили групу блогерів, які знімали відео для соціальних мереж, де імітували дії поліції, перебуваючи при цьому у форменому одязі. За це учасників притягнули до адміністративної відповідальності, повідомили в Головному управлінні поліції Києва.

Повідомляється, що під час моніторингу соцмереж поліцейські натрапили на серію відеороликів, де невідомі у формі поліції перевіряли документи та «затримували» перехожих, створюючи «хибне уявлення про діяльність поліції та дискредитуючи роботу правоохоронного органу».

З'ясувалося, що ролики знімали мешканці Києва, які не мають жодного стосунку до силових структур. Вони видавали себе за поліцейських задля розваги та популярності в інтернеті.

Трьох блогерів притягнули до відповідальності за статтею 184-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення — за незаконне використання ознак належності до Національної поліції. Їм загрожує штраф до 34 тисяч гривень. Ще двох учасників, які допомагали у зйомках, оштрафували за статтею 173 КУпАП — дрібне хуліганство.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві триває суд над експоліцейським з Херсону, якого обвинувачують у вбивстві чоловіка.