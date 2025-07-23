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У Миколаєві триває суд над експоліцейським з Херсону, якого обвинувачують у вбивстві чоловіка

Поліціянта з Херсону обвинувачують у вбивстві миколаївця. Фото: Центральний районний судПоліціянта з Херсону обвинувачують у вбивстві миколаївця. Фото: Центральний районний суд

У Центральному районному суді Миколаєва триває розгляд справи про вбивство, в якому фігурує колишній інспектор патрульної поліції Херсонського райуправління. Чоловіка обвинувачують у вчиненні умисного вбивства.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Обвинувачений обіймав посаду інспектора патрульної поліції Херсонського районного управління поліції і мав спеціальне звання «старший лейтенант». Згідно з матеріалами справи, у листопаді 2024 року на прохання своєї співмешканки обвинувачений прийшов до квартири її колишнього чоловіка на проспекті Героїв України у Миколаєві. Метою візиту нібито була допомога у відкритті дверей. Всі троє перебували в помешканні, між чоловіками виник конфлікт після спільного вживання алкоголю.

Під час сварки поліцейський, за версією слідства, наніс чоловіку не менше восьми ударів по голові руками та ногою, після чого повалив його на підлогу і, наступивши на шию, утримував у такому положенні. Через це потерпілий помер на місці від механічної асфіксії.

У ході засідання суд допитав колишню дружину загиблого, яка розповіла, як виявила тіло чоловіка і що цьому передувало. Також надали свідчення двоє поліцейських, які прибули на місце у складі слідчо-оперативної групи.

Прокурор заявив клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для обвинуваченого. Суддя Сергій Медюк оголосив перерву для ухвалення рішення.

Нагадаємо, 45-річного жителя села Лимани Миколаївського району засудили до 10 років в’язниці за умисне вбивство.

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