Увечері 24 липня стався глобальний збій у роботі Starlink

Супутники Starlink. Фото: SpaceX

Користувачі по всьому світу повідомили про проблеми з доступом до інтернету через систему супутникового звʼязку Starlink.

На офіційному сайті компанії підтвердили збій у роботі сервісу й зазначили, що команда вже вивчає причини неполадок.

Також за інформацією Downdetector, протягом останніх 30 хвилин надійшло майже 60 тисяч скарг на роботу Starlink. Причини збою поки що не уточнюють.

За словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді («Мадяра»), мережа Starlink тимчасово не працює й на всій лінії фронту.

Нагадаємо, що мобільні послуги на базі супутникового зв'язку Starlink з’являться в Україні у 2026 році. Це стане можливим завдяки партнерству між компанією SpaceX та українським оператором «Київстар».