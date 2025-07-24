  • пʼятниця

    25 липня, 2025

  • 25.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 25 липня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 25.8° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Увечері 24 липня стався глобальний збій у роботі Starlink

Супутники Starlink. Фото: SpaceXСупутники Starlink. Фото: SpaceX

Користувачі по всьому світу повідомили про проблеми з доступом до інтернету через систему супутникового звʼязку Starlink.

На офіційному сайті компанії підтвердили збій у роботі сервісу й зазначили, що команда вже вивчає причини неполадок.

Також за інформацією Downdetector, протягом останніх 30 хвилин надійшло майже 60 тисяч скарг на роботу Starlink. Причини збою поки що не уточнюють.

За словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді («Мадяра»), мережа Starlink тимчасово не працює й на всій лінії фронту.

Нагадаємо, що мобільні послуги на базі супутникового зв'язку Starlink з’являться в Україні у 2026 році. Це стане можливим завдяки партнерству між компанією SpaceX та українським оператором «Київстар».

Останні новини про: Starlink

США заблокували російським військовим доступ до Starlink
Пентагон продовжив контракт із компанією Маска на використання Starlink в Україні
Україна стане першою в Європі, де запрацює мобільний інтернет Starlink: запуск очікується у 2026 році
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві триває другий день протестів через скандальні закон про НАБУ і САП

Аліса Мелік-Адамян
новини

Афіша тижня: найцікавіші події у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

У Миколаєві після конфлікту мешканців із лікарнею поставлять знак про заборону зупинки

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві вирує конфлікт через людей, які паркуються на шляху «швидких» до лікарні

Даріна Мельничук
новини

Якщо ми інваліди й уроди, пропишіть це в законі, — Генпрокурор на засіданні комітету ВР

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Starlink

Україна стане першою в Європі, де запрацює мобільний інтернет Starlink: запуск очікується у 2026 році
Пентагон продовжив контракт із компанією Маска на використання Starlink в Україні
США заблокували російським військовим доступ до Starlink

У Миколаєві триває другий день протестів через скандальні закон про НАБУ і САП

У Миколаєві після конфлікту мешканців із лікарнею поставлять знак про заборону зупинки

5 годин тому

У Миколаєві оренда приватних будинків зросла в півтора раза, а ціни на квартири знизилися

Головне сьогодні