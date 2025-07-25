Автомобіль врізався у фуру на Миколаївщині: один пасажир загинув, ще один — травмований
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
17:40, 25 липня, 2025
-
Сьогодні, 25 липня, приблизно о 05:30 на автодорозі М-05 «Київ–Одеса» поблизу села Мазурове Первомайського району автомобіль Renault Trafic, що рухався у напрямку Одеси, врізався в припарковану вантажівку Renault Magnum.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.
Внаслідок зіткнення пасажир Renault Trafic загинув на місці події. Ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу. Водії обох транспортних засобів та інші пасажири не постраждали.
Слідчі затримали 45-річного водія Renault Trafic відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».
Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, суд взяв під варту водія Mercedes, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну аварію в селі Ракове Вознесенського району.
Останні новини про: Поліція Миколаївщини