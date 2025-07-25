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Автомобіль врізався у фуру на Миколаївщині: один пасажир загинув, ще один — травмований

Автомобіль врізався в фуру на Миколаївщині. Фото: НацполіціяАвтомобіль врізався в фуру на Миколаївщині. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 25 липня, приблизно о 05:30 на автодорозі М-05 «Київ–Одеса» поблизу села Мазурове Первомайського району автомобіль Renault Trafic, що рухався у напрямку Одеси, врізався в припарковану вантажівку Renault Magnum.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Внаслідок зіткнення пасажир Renault Trafic загинув на місці події. Ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу. Водії обох транспортних засобів та інші пасажири не постраждали.

Слідчі затримали 45-річного водія Renault Trafic відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Автомобіль врізався в фуру на Миколаївщині. Фото: НацполіціяАвтомобіль врізався в фуру на Миколаївщині. Фото: Нацполіція
Автомобіль врізався в фуру на Миколаївщині. Фото: НацполіціяАвтомобіль врізався в фуру на Миколаївщині. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, суд взяв під варту водія Mercedes, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну аварію в селі Ракове Вознесенського району.

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