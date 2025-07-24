У Миколаєві суд арештував водія Mercedes, який скоїв смертельну ДТП біля Ракового

Аварія на Миколаївщині. Фото: Нацполіція

Суд взяв під варту водія Mercedes, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну аварію в селі Ракове Вознесенського району.

Про це повідомили в пресслужбі Центрального районного суду Миколаєва.

Аварія сталася вдень 20 липня. Підозрюваний керував автомобілем Mercedes-Benz S 320 CDI і рухався автодорогою Н-24 з Вознесенська в напрямку Миколаєва. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння — рівень алкоголю в крові становив 1,61 проміле, а швидкість автомобіля була близько 150 км/год.

У селі Ракове він зіткнувся з автомобілем Audi Q3, який рухався в попутному напрямку. У результаті зіткнення Audi перекинулась. Її 38-річна водійка отримала численні травми та того ж дня померла в лікарні.

У день аварії слідчі затримали водія та повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортом на строк від п’яти до восьми років.

Під час судового засідання захисники підозрюваного заперечували проти задоволення клопотання слідства та просили визначити розмір застави. Сам підозрюваний визнав провину та підтримав позицію захисту, але інших пояснень по суті підозри не надав.

За результатами розгляду суддя постановив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою — без можливості внесення застави.

Нагадаємо, слідчі затримали 38-річного водія Hyundai Tucson, який, за попередніми даними, спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на трасі М-14 «Одеса–Мелітополь–Новоазовськ».