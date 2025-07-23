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Після смертельної ДТП на одеській трасі під Миколаєвом поліція затримала водія Hyundai

Аварія на Миколаївщині 23 липня. Фото: ГУНП МиколаївщиниАварія на Миколаївщині 23 липня. Фото: ГУНП Миколаївщини

Слідчі затримали 38-річного водія Hyundai Tucson, який, за попередніми даними, спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на трасі М-14 «Одеса–Мелітополь–Новоазовськ».

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Миколаївської області.

Зазначимо, що через зіткнення транспортних засобів сталось загорання позашляховика Mitsubishi, у якому загинуло подружжя. ДТП сталась об 11:45 в районі перехрестя на селище Калинівка.

58-річний водій та 51-річна пасажирка Mitsubishi загинули на місці. 30-річній дівчині вдалося врятуватися із палаючої автівки. Наразі вона перебуває у медичному закладі.

Нині вирішується питання про оголошення 38-річному керманичу Hyundai Tucson про підозру. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вирішується питання про оголошення йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб».

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 20 липня, в Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода — зіткнулися автомобілі Mercedes та Audi. Внаслідок аварії 35-річна водійка Audi померла в лікарні від отриманих травм.

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