Після смертельної ДТП на одеській трасі під Миколаєвом поліція затримала водія Hyundai
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- Аліса Мелік-Адамян
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18:38, 23 липня, 2025
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Слідчі затримали 38-річного водія Hyundai Tucson, який, за попередніми даними, спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на трасі М-14 «Одеса–Мелітополь–Новоазовськ».
Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Миколаївської області.
Зазначимо, що через зіткнення транспортних засобів сталось загорання позашляховика Mitsubishi, у якому загинуло подружжя. ДТП сталась об 11:45 в районі перехрестя на селище Калинівка.
58-річний водій та 51-річна пасажирка Mitsubishi загинули на місці. 30-річній дівчині вдалося врятуватися із палаючої автівки. Наразі вона перебуває у медичному закладі.
Нині вирішується питання про оголошення 38-річному керманичу Hyundai Tucson про підозру. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вирішується питання про оголошення йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб».
Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, 20 липня, в Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода — зіткнулися автомобілі Mercedes та Audi. Внаслідок аварії 35-річна водійка Audi померла в лікарні від отриманих травм.
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