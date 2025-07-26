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Росіяни атакували Дніпро та область: двоє людей загинуло, ще 5 — постраждали

Обстріл Дніпропетровщини 25 липня. Фото: Сергій ЛисакОбстріл Дніпропетровщини 25 липня. Фото: Сергій Лисак

Вночі 26 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпро та Дніпропетровську область. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення. Виникли пожежі та значні руйнування.

Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, попередньо сили ППО збили сім ракет і 26 безпілотників.

За його словами, у Дніпрі внаслідок атаки загинув чоловік, постраждала жінка.

«Понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі, зокрема на парковці — зайнялися автомобілі», — повідомив Сергій Лисак.

У Дніпровському районі також сталося кілька пожеж. Вогонь охопив торговельний центр і підприємство, на різних ділянках горіла суха трава. За даними ОВА, у цьому районі загинула ще одна людина, четверо отримали поранення.

Окрім того, росіяни вдарили авіабомбами по Покровській громаді Синельниківського району, що спричинило пожежу. FPV-дрон влучив по Покровській громаді Нікопольського району, під обстріл потрапила також Марганецька громада.

Обстріл Дніпропетровщини 25 липня. Фото: Сергій ЛисакОбстріл Дніпропетровщини 25 липня. Фото: Сергій Лисак
Обстріл Дніпропетровщини 25 липня. Фото: Сергій ЛисакОбстріл Дніпропетровщини 25 липня. Фото: Сергій Лисак
Обстріл Дніпропетровщини 25 липня. Фото: Сергій ЛисакОбстріл Дніпропетровщини 25 липня. Фото: Сергій Лисак
Обстріл Дніпропетровщини 25 липня. Фото: Сергій ЛисакОбстріл Дніпропетровщини 25 липня. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, вдень 25 липня російські війська атакували з артилерії Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено навчальний заклад та котельню. Постраждалих немає.

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