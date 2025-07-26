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На Миколаївщині зіткнулися три автомобілі: загинув водій, є постраждалі

Фото: НацполіціяНа Миколаївщині зіткнулись автомобілі ВАЗ-21099, ВАЗ-2101 та КрАЗ. Фото: Нацполіція

Вночі 25 липня на автодорозі Т-15-08 «Миколаїв—Калинівка—Снігурівка», біля села Партизанське зіткнулись автомобілі ВАЗ-21099, ВАЗ-2101 та КрАЗ.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За даними поліції, 53-річний водій ВАЗ-21099 виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з КрАЗом. Від удару легковик відкинуло назад на свою смугу, де він врізався ще й у ВАЗ-2101.

Унаслідок ДТП водій ВАЗ-21099 загинув на місці. Водія вантажівки з тяжкими травмами госпіталізували, його стан лікарі оцінюють як важкий. Водій та пасажир ВАЗ-2101 отримали легкі ушкодження та відмовилися від госпіталізації.

Слідчі кваліфікували подію за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого».

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП, триває досудове розслідування.

На Миколаївщині зіткнулись автомобілі ВАЗ-21099, ВАЗ-2101 та КрАЗ. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині зіткнулись автомобілі ВАЗ-21099, ВАЗ-2101 та КрАЗ. Фото: Нацполіція
На Миколаївщині зіткнулись автомобілі ВАЗ-21099, ВАЗ-2101 та КрАЗ. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині зіткнулись автомобілі ВАЗ-21099, ВАЗ-2101 та КрАЗ. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 25 липня, приблизно о 05:30 на автодорозі М-05 «Київ–Одеса» поблизу села Мазурове Первомайського району автомобіль Renault Trafic, що рухався у напрямку Одеси, врізався в припарковану вантажівку Renault Magnum.

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