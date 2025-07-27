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На Сумщині внаслідок удару дрона по автобусу загинули троє людей, ще 20 — поранені

Фото: НовинарняФото: Новинарня

У Сумській області російські війська вдарили по автобусу, в якому перебували цивільні. За попередніми даними, загинули троє людей, ще близько 20 — отримали поранення.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, також інформацію підтверджують джерела «Кордон.Медіа».

Інцидент стався на території Юнаківської громади. За даними джерел, йдеться про пряме влучання безпілотника.

На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Слід зазначити, що вчора 26 липня російські війська вдарили безпілотниками по центру Сум. Один із дронів влучив у площу Незалежності. Внаслідок удару пошкоджено будівлю обласної військової адміністрації, а також вибито вікна в сусідньому багатоквартирному будинку.

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