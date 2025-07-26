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Росіяни атакували Суми: пошкоджено будівлю ОВА

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю ОВА в Сумах. Фото: Сумська ОВАОбстрілом пошкоджено будівлю ОВА в Сумах. Фото: Сумська ОВА

Удень 26 липня російські війська атакували безпілотниками по центру Сум.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Один із дронів влучив у площу Незалежності. Внаслідок удару пошкоджено будівлю обласної військової адміністрації, а також вибито вікна в сусідньому багатоквартирному будинку.

Попередньо жертв і постраждалих немає. На місці працюють рятувальні служби.

Обстрілом пошкоджено будівлю ОВА в Сумах. Фото: Сумська ОВАОбстрілом пошкоджено будівлю ОВА в Сумах. Фото: Сумська ОВА
Обстрілом пошкоджено будівлю ОВА в Сумах. Фото: Сумська ОВАОбстрілом пошкоджено будівлю ОВА в Сумах. Фото: Сумська ОВА

Нагадаємо, вдень 25 липня російські війська атакували з артилерії Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено навчальний заклад та котельню. Постраждалих немає.

Також вночі 26 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпро та Дніпропетровську область. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення.

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