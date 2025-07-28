На Миколаївщині через ДТП травмувались троє людей, серед них — двоє підлітків

Через ДТП на Миколаївщині травмувались троє людей. Фото: Нацполіція

Вночі 27 липня у селі Маринівка Вознесенського району мотоцикл МТ врізався в автомобіль ВАЗ-2170.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За попередньою інформацією, водій мотоциклу виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем.

Внаслідок аварії медики госпіталізували 18-річного водія мотоциклу та двох його пасажирів віком 16 та 17 років із тілесними ушкодженнями.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Триває досудове розслідування.

Через ДТП на Миколаївщині травмувались троє людей. Фото: Нацполіція Через ДТП на Миколаївщині травмувались троє людей. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, вночі 25 липня на автодорозі Т-15-08 «Миколаїв—Калинівка—Снігурівка», біля села Партизанське зіткнулись автомобілі ВАЗ-21099, ВАЗ-2101 та КрАЗ.