Хакери знищили базу даних перельотів російського «Аерофлоту»

Літак «Аерофлоту». Фото: EPA/UPG

Хакерські групи Silent Crow і «Білоруські кіберпартизани» атакували сервери російської авіакомпанії «Аерофлот». У результаті кібератаки скопіювали та знищили їхні бази даних, включно з персональними даними всіх пасажирів.

Про це повідомляється в телеграм-каналі Silent Crow.

«Заявляємо про успішне проведення тривалої та масштабної операції, в результаті якої повністю скомпрометовано й знищено внутрішню IT-інфраструктуру «Аерофлот» — російські авіалінії» ... Персональні дані всіх росіян, які коли-небудь літали «Аерофлотом», тепер теж вирушили в подорож — щоправда, без багажу і в один кінець», — йдеться в повідомленні.

В угрупованні стверджують, що їм вдалося отримати і вивантажити повний масив баз даних історії перельотів, скомпрометувати всі критичні корпоративні системи, отримати контроль над персональними комп'ютерами працівників, включно з вищим керівництвом, а також, скопіювати дані із серверів прослуховування, включно з аудіозаписами телефонних розмов і перехопленими комунікаціями, та витягнути дані із систем спостереження й контролю за персоналом.

Обсяг отриманої інформації: 12TB баз даних, 8TB файлів з Windows Share, 2TB корпоративної пошти. Усі ці ресурси тепер недоступні або знищені, для відновлення знадобляться значні кошти.

«Наша операція — це пряме послання... для всіх працівників репресивного апарату: ваша цифрова безпека нікчемна, і ви самі вже давно під наглядом. Найближчим часом розпочнеться публікація частини отриманих даних. Ми не просто знищили інфраструктуру — ми залишили слід. Слава Україні! Жыве Беларусь!», — заявили хакери.

У телеграм-каналі «Аерофлоту», своєю чергою, повідомили, що в роботі інформаційних систем авіакомпанії «стався збій», тому очікується вимушене коригування в розкладі рейсів, зокрема — перенесення й скасування. Пізніше з'явилася інформація про скасування близько 50 внутрішніх рейсів.

Раніше повідомлялось, що фахівці з кібербезпеки з Cybernews виявили витік даних. Понад 16 мільярдів унікальних облікових записів, з логінами та паролями, опинилися у відкритому доступі.