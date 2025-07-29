На Миколаївщині через атаку дронів горіли склади агрокомпанії
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- Марія Хаміцевич
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8:20, 29 липня, 2025
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Вночі 29 липня сили протиповітряної оборони збили п’ять російських безпілотників «Shahed» та інших моделей над територією Миколаївської області.
Як повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація, у результаті падіння уламків у Миколаївському районі сталася пожежа на території агропідприємства — загорілись склади та суха трава. Загоряння оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.
Крім того, 28 липня зафіксовано дві атаки дронами FPV по Куцурубській громаді. У селі Парутине пошкоджено два приватних житлових будинки. Люди не постраждали.
Нагадаємо, що протягом 27 та 28 липня війська РФ також обстрілювали територію Куцурубської громади та двічі застосували ударні FPV-дрони.
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