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На Миколаївщині через атаку дронів горіли склади агрокомпанії

Наслідки атаки на Миколаївщину. Архівне фото: МикВістіНаслідки атаки на Миколаївщину. Архівне фото: МикВісті

Вночі 29 липня сили протиповітряної оборони збили п’ять російських безпілотників «Shahed» та інших моделей над територією Миколаївської області.

Як повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація, у результаті падіння уламків у Миколаївському районі сталася пожежа на території агропідприємства — загорілись склади та суха трава. Загоряння оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.

Крім того, 28 липня зафіксовано дві атаки дронами FPV по Куцурубській громаді. У селі Парутине пошкоджено два приватних житлових будинки. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що протягом 27 та 28 липня війська РФ також обстрілювали територію Куцурубської громади та двічі застосували ударні FPV-дрони.

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