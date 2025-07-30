Вночі Очаків обстріляли з РСЗВ: пошкоджені десятки будівель та авто, виникла пожежа

Наслідки російської атаки по Миколаєву. Архівне фото: «МикВісті»

Вночі 30 липня, о 00:20, росіяни вдарили з реактивної системи залпового вогню по Очакову. Через обстріл пошкоджені 11 приватних будинків, один багатоквартирний будинок, три автомобілі та п’ять господарських споруд.

За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, також виникла пожежа сухої трави та однієї з пошкоджених будівель. Обійшлося без постраждалих.

Крім цього, минулої доби, 29 липня, о 16:54 російські війська FPV-дронами атакували Шевченківську громаду Миколаївщини.

Внаслідок удару загорілася суха трава та кущі на відкритій території, пошкоджені 20 господарських споруд. Пожежу ліквідували о 22:45. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що минулої доби сили ППО збили п’ять російських безпілотників над територією Миколаївської області. Тоді у результаті падіння уламків також сталася пожежа на агропідприємстві.