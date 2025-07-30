У Миколаєві чоловік загинув, стрибнувши з мосту під час перевірки документів представниками ТЦК. Фото: ДБР

У Миколаєві чоловік пригнув з мосту, під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці розслідують обставини смерті.

За повідомленням Державного бюро розслідувань, інцидент стався вранці 30 липня близько 10:00. У промисловому районі міста дільничний офіцер поліції разом із трьома представниками Корабельного та Заводського ТЦК та СП зупинили чоловіка для перевірки облікових документів.

«Однак він відразу почав втікати від наряду в бік пішохідного мосту через автомобільну дорогу та стрибнув з моста, що призвело до його смерті», — стверджують у відомстві.

Наразі триває огляд місця події, встановлюється особа загиблого, допитуються представники поліції та ТЦК, а також очевидці. Перевіряється інформація про можливу причетність загиблого до військової служби.

Досудове розслідування проводиться за статтею про перевищення влади або службових повноважень військовою службовою особою в умовах особливого періоду.

Нагадаємо, що в Одесі затримали жінку, яку підозрюють у спробі підірвати будівлю обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).