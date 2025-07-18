  • пʼятниця

    18 липня, 2025

  • 25°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 липня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 25° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі жінку підозрюють у спробі підпалу будівлі ТЦК

В Одесі затримали жінку, яку підозрюють у спробі вчинити підрив будівлі ТЦК. Фото: СБУВ Одесі затримали жінку, яку підозрюють у спробі вчинити підрив будівлі ТЦК. Фото: СБУ

В Одесі затримали жінку, яку підозрюють у спробі підірвати будівлю обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомили в Службі безпеки України, поліції Одещини та Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 53-річна мешканка Волинської області дистанційно завербовали представники російських спецслужб. До Одеси вона приїхала на початку липня.

У СБУ уточнили, що 17 липня жінка отримала завдання пронести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм до адмінбудівлі ТЦК. Це мало відбутися у годину пік, коли в установі перебуває найбільше людей. Для маскування своїх дій вона мала звернутися до центру з історією про зниклого племінника.

«Після отримання інструкцій вона дістала зі схованки рюкзак із вибухівкою й намагалася активувати пристрій біля будівлі Одеського обласного ТЦК. У момент спроби підриву її затримали. Вибухотехніки здійснили контрольований підрив на безпечній відстані. Постраждалих немає», — зазначили в прокуратурі.

Жінці готують підозру за частиною 3 статті 15 та частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України — замах на вчинення терористичного акту. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Одесі затримали жінку, яку підозрюють у спробі вчинити підрив будівлі ТЦК. Фото: СБУВ Одесі затримали жінку, яку підозрюють у спробі вчинити підрив будівлі ТЦК. Фото: СБУ

Нагадаємо, що в Ізмаїлі Одеської області 22-річного місцевого жителя підозрюють у спробі підпалу будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Останні новини про: Одеса

В Одесі оштрафували директорку фіктивного агропідприємства на понад ₴130 тисяч
Штормовий вітер в Одесі повалив 11 дерев: пошкоджено кіоск та автівки
В Одесі викрили фіктивний реабілітаційний центр, де людей утримували примусово
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській області з початку року закрились 3,6 тисячі ФОПів: експерт пояснив чому

Юлія Бойченко
новини

«Нам потрібна допомога», — Сєнкевич розраховує, що держава сплатить кредит за нові водоочисні перед ЄІБ замість Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Куди піти у Миколаєві цього тижня: концерти, кіно й дозвілля для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Депутати з третього разу дозволили миколаївському музиканту Алексєєву облаштувати пляж на Намиві

Юлія Бойченко
новини

4 людини на одну вакансію, — в Центрі зайнятості розповіли про ситуацію з безробіттям на Миколаївщині

Юлія Бойченко

Останні новини про: Одеса

В Одесі викрили фіктивний реабілітаційний центр, де людей утримували примусово
Штормовий вітер в Одесі повалив 11 дерев: пошкоджено кіоск та автівки
В Одесі оштрафували директорку фіктивного агропідприємства на понад ₴130 тисяч

У поліклініці №1 у Миколаєві, колектив якої скаржився на тиск з боку міськздоровʼя, призначили нового керівника

У центрі Миколаєва КП «Парки» незаконно спиляли дерево: інспектори склали протокол

3 години тому

Масштабна приватизація в Миколаєві: що стоїть за планами міської влади продати понад 100 об’єктів і чому це рішення варте уваги

СТАТТЯ

Анна Гакман

Головне сьогодні