В Одесі жінку підозрюють у спробі підпалу будівлі ТЦК

В Одесі затримали жінку, яку підозрюють у спробі вчинити підрив будівлі ТЦК. Фото: СБУ

В Одесі затримали жінку, яку підозрюють у спробі підірвати будівлю обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомили в Службі безпеки України, поліції Одещини та Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 53-річна мешканка Волинської області дистанційно завербовали представники російських спецслужб. До Одеси вона приїхала на початку липня.

У СБУ уточнили, що 17 липня жінка отримала завдання пронести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм до адмінбудівлі ТЦК. Це мало відбутися у годину пік, коли в установі перебуває найбільше людей. Для маскування своїх дій вона мала звернутися до центру з історією про зниклого племінника.

«Після отримання інструкцій вона дістала зі схованки рюкзак із вибухівкою й намагалася активувати пристрій біля будівлі Одеського обласного ТЦК. У момент спроби підриву її затримали. Вибухотехніки здійснили контрольований підрив на безпечній відстані. Постраждалих немає», — зазначили в прокуратурі.

Жінці готують підозру за частиною 3 статті 15 та частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України — замах на вчинення терористичного акту. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Одесі затримали жінку, яку підозрюють у спробі вчинити підрив будівлі ТЦК. Фото: СБУ

Нагадаємо, що в Ізмаїлі Одеської області 22-річного місцевого жителя підозрюють у спробі підпалу будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).