В Одесі жінку підозрюють у спробі підпалу будівлі ТЦК
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- Даріна Мельничук
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16:45, 18 липня, 2025
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В Одесі затримали жінку, яку підозрюють у спробі підірвати будівлю обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Про це повідомили в Службі безпеки України, поліції Одещини та Одеській обласній прокуратурі.
За даними слідства, 53-річна мешканка Волинської області дистанційно завербовали представники російських спецслужб. До Одеси вона приїхала на початку липня.
У СБУ уточнили, що 17 липня жінка отримала завдання пронести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм до адмінбудівлі ТЦК. Це мало відбутися у годину пік, коли в установі перебуває найбільше людей. Для маскування своїх дій вона мала звернутися до центру з історією про зниклого племінника.
«Після отримання інструкцій вона дістала зі схованки рюкзак із вибухівкою й намагалася активувати пристрій біля будівлі Одеського обласного ТЦК. У момент спроби підриву її затримали. Вибухотехніки здійснили контрольований підрив на безпечній відстані. Постраждалих немає», — зазначили в прокуратурі.
Жінці готують підозру за частиною 3 статті 15 та частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України — замах на вчинення терористичного акту. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що в Ізмаїлі Одеської області 22-річного місцевого жителя підозрюють у спробі підпалу будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
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