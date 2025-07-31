Росіяни зранку обстріляли Очаків з РСЗВ: наслідки уточнюють
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- Марія Хаміцевич
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8:11, 31 липня, 2025
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Вранці 31 липня о 05:05 російські війська обстріляли Очаків Миколаївської області із реактивної системи залпового вогню.
Попередньо — обійшлося без постраждалих. Інформацію щодо руйнувань уточнюють, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Крім того, вночі 31 липня над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони вели бойову роботу. Подробиці пообіцяли повідомити згодом.
Нагадаємо, що минулої доби росіяни також обстрілювали Миколаївську область. Вночі 30 липня вони вдарили з РСЗВ по Очакову. Через що було пошкоджено 11 приватних будинків, один багатоквартирний будинок, три автомобілі та п’ять господарських споруд.
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