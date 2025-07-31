Ракетна атака на Київ: є загиблі, серед них дитина, десятки дістали поранення

Наслідки російської атаки на Київ 31 липня. Фото: ДСНС

У ніч на 31 липня російські війська обстріляли Київ ракетами й дронами. За останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей, серед них — 6-річний хлопчик. Ще 52 людини поранені, майже 30 — у лікарнях. Серед постраждалих дев’ятеро дітей.

Про це повідомили міський голова Віталій Кличко, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та начальник КМВА Тимур Ткаченко.

У Святошинському районі влучання зруйнувало під’їзд багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди. У Солом’янському районі пошкоджені квартири, згоріли авто. У Голосіївському — постраждали школа й дитсадок. Вибуховою хвилею також вибило вікна у дитячому відділенні медзакладу в Шевченківському районі. Загалом пошкодження зафіксували у 27 місцях столиці.

Наслідки російської атаки на Київ 31 липня. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Київ 31 липня. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Київ 31 липня. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Київ 31 липня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, також росіяни вранці 31 липня обстрілювали і Очаків Миколаївської області із реактивної системи залпового вогню. Наслідки ще уточнюються.