У Києві оголосили день жалоби за загиблими через нічні атаки РФ

Наслідки російської атаки на Київ 31 липня. Фото: ДСНС

П'ятницю, 1 серпня, у Києві оголошений Днем жалоби за загиблими через масовані російські атаки по місту.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Окрім того, у серпня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

Станом на 17:40 відомо про 12 загиблих у Києві. Серед них — 6-річний Матвій Марченко. Правоохоронці та міська влада дають різні дані щодо постраждалих. За даними ДСНС постраждало 93 людини, за даними КМВА — 135.

У ніч на 31 липня російські війська обстріляли Київ ракетами й дронами. Серед поранених є 12 дітей. Міська влада зазначала, що цієї ночі було поранено найбільшу кількість дітей у столиці від початку повномасштабного вторгнення РФ.