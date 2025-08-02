У Вінниці люди вимагали звільнити чоловіків, яких утримує ТЦК: поліція розпочала розслідування

Люди мітингують біля місцевого стадіону у Вінниці. Фото: Суспільне. Вінниця

Увечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону «Локомотив» зібралися сотні людей, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно затриманих працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляли «Суспільне Вінниця» та місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що близько 23:00 біля стадіону «Локомотив» почали збиратися люди з вимогою звільнити чоловіків, яких, за їхніми словами, зранку затримали працівники ТЦК та СП. Присутні стверджують, що чоловіків тримають на території стадіону.

Люди мітингують біля місцевого стадіону у Вінниці. Фото: Суспільне. Вінниця Люди мітингують біля місцевого стадіону у Вінниці. Фото: Суспільне. Вінниця

За словами кореспондента «Суспільне», на місце прибули щонайменше 11 екіпажів Нацполіції. Свідки стверджують, що правоохоронці застосовували газові балончики та затримували людей.

— Їх почали ловити на центральному мосту, привезли сюди, закрили за воротами. Ми прибігли, бо знайомі хлопці попросили допомоги. Коли ми підійшли — поліцейські почали людей «гасити» газовими балонами. В мене знайомий має зараз опік очей, ротової порожнини. Людей вигнали, ворота закрили, — розповіла місцева жителька Анна Тетервак.

Ще одна жінка, яка назвала себе Валентиною, заявила, що серед тих, кого, за її словами, утримують у приміщенні, є її чоловік. Вона стверджує, що його вранці затримали представники ТЦК і, після проходження військово-лікарської комісії, доставили до стадіону.

— Коли забрали телефон, сказали, що його закривають в камеру. З вікон лунали крики про допомогу від людей, які там перебувають. Ми викликали поліцію. Люди зібралися, згуртувалися, ламали двері. Поліція розкидала людей, почала бити та задувати газовим балончиком, — розповів вінничанин Віталій.

Правоохоронці закликали громадян розійтися у зв’язку з початком комендантської години. Втім, люди відмовилися виконати вимогу поліції.

Люди мітингують біля місцевого стадіону у Вінниці. Фото: Суспільне. Вінниця Люди мітингують біля місцевого стадіону у Вінниці. Фото: Суспільне. Вінниця

Незадовго до завершення комендантської години, близько 04:40, чоловіків, які перебувають на території стадіону, почали вивозити, повідомили кореспонденти «Суспільного».

Вранці 2 серпня Нацполіція області повідомила про початок розслідування обставин конфлікту між громадянами та ТЦК.

У відомстві зазначили, що під час заходів з оповіщення жителів про мобілізацію військовослужбовці ТЦК знайшли та затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

«У подальшому група людей, представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, та вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями. До установи підійшли близько 80 громадян, частин з яких виламали ворота обʼєкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію обʼєкта», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві чоловік стрибнув з мосту, під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці розслідують обставини смерті.