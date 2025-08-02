У Вінниці люди вимагали звільнити чоловіків, яких утримує ТЦК: поліція розпочала розслідування
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- Світлана Іванченко
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10:02, 02 серпня, 2025
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Увечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону «Локомотив» зібралися сотні людей, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно затриманих працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомляли «Суспільне Вінниця» та місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що близько 23:00 біля стадіону «Локомотив» почали збиратися люди з вимогою звільнити чоловіків, яких, за їхніми словами, зранку затримали працівники ТЦК та СП. Присутні стверджують, що чоловіків тримають на території стадіону.
За словами кореспондента «Суспільне», на місце прибули щонайменше 11 екіпажів Нацполіції. Свідки стверджують, що правоохоронці застосовували газові балончики та затримували людей.
— Їх почали ловити на центральному мосту, привезли сюди, закрили за воротами. Ми прибігли, бо знайомі хлопці попросили допомоги. Коли ми підійшли — поліцейські почали людей «гасити» газовими балонами. В мене знайомий має зараз опік очей, ротової порожнини. Людей вигнали, ворота закрили, — розповіла місцева жителька Анна Тетервак.
Ще одна жінка, яка назвала себе Валентиною, заявила, що серед тих, кого, за її словами, утримують у приміщенні, є її чоловік. Вона стверджує, що його вранці затримали представники ТЦК і, після проходження військово-лікарської комісії, доставили до стадіону.
— Коли забрали телефон, сказали, що його закривають в камеру. З вікон лунали крики про допомогу від людей, які там перебувають. Ми викликали поліцію. Люди зібралися, згуртувалися, ламали двері. Поліція розкидала людей, почала бити та задувати газовим балончиком, — розповів вінничанин Віталій.
Правоохоронці закликали громадян розійтися у зв’язку з початком комендантської години. Втім, люди відмовилися виконати вимогу поліції.
Незадовго до завершення комендантської години, близько 04:40, чоловіків, які перебувають на території стадіону, почали вивозити, повідомили кореспонденти «Суспільного».
Вранці 2 серпня Нацполіція області повідомила про початок розслідування обставин конфлікту між громадянами та ТЦК.
У відомстві зазначили, що під час заходів з оповіщення жителів про мобілізацію військовослужбовці ТЦК знайшли та затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.
«У подальшому група людей, представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, та вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями. До установи підійшли близько 80 громадян, частин з яких виламали ворота обʼєкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію обʼєкта», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві чоловік стрибнув з мосту, під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці розслідують обставини смерті.
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