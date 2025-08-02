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«Закликаємо до взаємоповаги»: Вінницький ТЦК відреагував на протест біля стадіону

Люди мітингують біля місцевого стадіону у Вінниці. Фото: Суспільне. ВінницяЛюди мітингують біля місцевого стадіону у Вінниці. Фото: Суспільне. Вінниця

Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки заявив, що ввечері 1 серпня під час протестів біля стадіону «Локомотив» пошкодили майно тимчасового пункту збору мобілізованих.

Відповідну заяву розмістили на офіційній сторінці Вінницького ТЦК та СП.

У відомстві стверджують, що  1 серпня, на територію тимчасового пункту збору військовозобов’язаних у Вінниці доставили групу військовозобов’язаних. Увечері там зібралася «група цивільних осіб, яка поводилась агресивно».

«Зафіксовано спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку. На місце події прибули представники Національної поліції, які забезпечили правопорядок», — йдеться у повідомленні. 

Жодних подробиць ТЦК не повідомив, але закликав до «взаємоповаги і дотримання правових норм».

Нагадаємо, у Вінниці люди вимагали звільнити чоловіків, яких утримує ТЦК, поліція розпочала розслідування.

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