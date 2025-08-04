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Росіяни вдарили дронами по двох селах на Миколаївщині: пошкоджено будинок і електромережу

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Минулої доби, 3 серпня російські війська чотири рази атакували Куцурубську громаду Миколаївщини дронами FPV.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Дніпровське через удар була пошкоджена лінія електропередач. У селі Дмитрівка — зруйнований приватний будинок.

Того ж дня росіяни атакував дронами FPV і Очаківську громаду. Обійшлося без поранених.

Нагадаємо, що через російські обстріли у Миколаєві було пошкоджено або зруйновано 77 пам'яток культурної спадщини та об'єктів культурної інфраструктури. Ступінь їх руйнації різний: від вибитих вікон до суттєвих обвалів. Але серед них є також історичні будівлі, які сьогодні стоять напівзруйновані внаслідок російських обстрілів.

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