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Росія пошкодила та зруйнувала 77 пам'яток культури у Миколаєві: які саме

Один з постраждалих корпусів «Дачі Кудрявцева», липень 2025 року. Фото: «МикВісті»Один з постраждалих корпусів «Дачі Кудрявцева», липень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Внаслідок ворожих обстрілів у Миколаєві пошкоджено або зруйновано 77 пам'яток культурної спадщини та об'єктів культурної інфраструктури. 

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Які пам’ятки архітектури зруйнувала Росія у Миколаєві, та що з ними буде далі?».

Ступінь їх руйнації різний: від вибитих вікон до суттєвих обвалів. Але серед них є також історичні будівлі, які сьогодні стоять напівзруйновані внаслідок російських обстрілів.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України підрахували: за період з 24 лютого 2022 року по 24 липня 2025 року пошкоджені або зруйновані 37 пам'яток культурної спадщини та 40 об'єктів культурної інфраструктури у Миколаєві.

Там не змогли відповісти на інформаційний запит «МикВісті» стосовно суми збитків, які зазнали ці об'єкти у Миколаєві. Але відомо, що на відбудову таких об'єктів по Україні знадобиться приблизно 100 мільярдів доларів. Хоча насправді це все те, що неможливо просто так відновити чи порахувати у квадратних метрах, тоннах бетону, цегли чи скла, сказала заступниця міністра культури та інформаційної політики України Галина Григоренко.

Загалом серед «культурних» об'єктів в Миколаєві найбільше постраждали: Дача Кудрявцева, гімназія Аркаса, будинок Менкіні, історична будівля «Адміралтейства», а будівлю бібліотеки-філії №17 імені Кропивницького — повністю зруйновано.

Нагадаємо, неурядова організація «Агенція стійкості культури» виділила 1,2 мільйона гривень на першочергові протиаварійні роботи будинку Менкіні — будівлі обласного центру народної творчості, що знаходиться на вулиці Адміральській, навпроти зруйнованого готелю «Інгул».

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