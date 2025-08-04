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На Миколаївщині за добу сталось понад півсотні пожеж, вигоріло понад 70 гектарів

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

У Миколаївській області 3 серпня та в ніч на 4 серпня сталося 52 пожежі. Більшість з них — на відкритій місцевості. Загалом вигоріло понад 72 гектари території.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Найбільша пожежа була зафіксована за межами села Матіясове, де горіло понад 2 гектари лісового настилу, 9 тисяч квадратних метрів верхової пожежі та гектар очерету.

З словами рятувальників, особливо складною була ситуація в Миколаєві та в кількох районах області. Через сильний вітер полум’я швидко поширювалося.

Вогнеборці нагадують: щоб вогонь не наближався до будинків і господарств, треба прибирати суху траву, косити ділянки, робити протипожежні розриви між житлом, полями та лісосмугами. Вогнеборці завжди готові допомогти, але безпека — це спільна справа.

«Рятувальники завжди готові прийти на допомогу, але надзвичайно важливо, щоб кожен громадянин теж дбав про безпеку свого життя і майна», — наголосили у ДСНС.

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС повідомляли, що з початку 2025 року в Миколаївській області сталося 2109 пожеж в екосистемах — це ліси, поля та посадки.

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Останні новини про: Пожежі

В ДСНС повідомили про «надскладну ситуацію» з пожежами на Миколаївщині: майже пів сотні сталося за останню добу
На Миколаївщині вигоріло ще 10 гектарів Андріївського лісу
Суха трава загорілася біля дач на Миколаївщині: згоріли вулики, гараж та альтанка

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