Дрони СБУ атакували в Криму 5 російських винищувачів і авіаційний склад, один літак знищено

Винищувач-бомбардувальник Су-34 ПКС РФ. Фото: AP

Служба безпеки України повідомила про спецоперацію на аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Українські безпілотники атакували п’ять російських винищувачів, авіаційний склад, а один літак було знищили повністю.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

«Цієї ночі безпілотники ЦСО «А» СБУ «завітали» на військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою росії для операцій в Чорному морі», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один — пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

Росія зазнала значних втрат, адже лише один Су-30СМ може коштувати від 35 до 50 мільйонів доларів. Під час операції також уразили склад авіаційного озброєння на території аеродрому.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію на території Росії — удар дронами по чотирьох військових аеродромах. Унаслідок атаки пошкоджено 41 ворожий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.