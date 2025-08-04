Дрони СБУ атакували в Криму 5 російських винищувачів і авіаційний склад, один літак знищено
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- Даріна Мельничук
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14:20, 04 серпня, 2025
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Служба безпеки України повідомила про спецоперацію на аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Українські безпілотники атакували п’ять російських винищувачів, авіаційний склад, а один літак було знищили повністю.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
«Цієї ночі безпілотники ЦСО «А» СБУ «завітали» на військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою росії для операцій в Чорному морі», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один — пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.
Росія зазнала значних втрат, адже лише один Су-30СМ може коштувати від 35 до 50 мільйонів доларів. Під час операції також уразили склад авіаційного озброєння на території аеродрому.
Нагадаємо, Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію на території Росії — удар дронами по чотирьох військових аеродромах. Унаслідок атаки пошкоджено 41 ворожий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.
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