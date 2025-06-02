  • понеділок

    2 червня, 2025

  • 27°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 2 червня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 27° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

СБУ підтвердила знищення 41 ворожого літака на чотирьох аеродромах Росі

Процес підготовки до спецоперації. Фото: СБУПроцес підготовки до спецоперації. Фото: СБУ

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію на території Росії — удар дронами по чотирьох військових аеродромах. Унаслідок атаки пошкоджено 41 ворожий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

За його словами, це завдання поставив президент Володимир Зеленський, і він особисто стежив за його виконанням.

Операція мала назву «Павутина» і готувалася понад півтора року. За цей час українські спецслужби доставили дрони в Росію та заховали їх у мобільних дерев’яних будинках. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрилися, і дрони одночасно атакували цілі на чотирьох аеродромах: «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново».

Реклама

«Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності РФ», — наголошує Василь Малюк.

Василь Малюк наголосив, що мета СБУ — знищувати тільки військові об’єкти, і подібні удари триватимуть, доки Росія атакує українські міста.

Спецоперація «Павутина»

Нагадаємо, спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ, зазначивши, що агенти проникли на територію РФ.

СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної російської авіації на аеродромах РФ у сім мільярдів доларів.

Після масштабної атаки СБУ на російські аеродроми в мережі опублікували перші супутникові знімки авіабази дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зображення свідчать про значні пошкодження та знищення російських бойових літаків.

Останні новини про: СБУ

Під будівлею суду у Миколаєві силовики вручили другу підозру власниці агробізнесу, яку тримають в СІЗО за несплату податків
Знімали військових на відеореєстратори: у Миколаєві затримали підозрюваних у шпигунстві на користь РФ
Працював на «Лохматого» та наводив ракети на аеродром: миколаївцю повідомили про підозру
Реклама

Читайте також:

новини

На «зелену» енергію понад ₴500 млн: у Миколаєві планують збудувати вітрову електростанцію

Світлана Іванченко
новини

Понад ₴8 млн: у Миколаєві встановлять 7 зарядних для електрокарів

Світлана Іванченко
новини

Проєкт HOPE: Найбільше житлових будинків відновлять у Центральному районі Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Після публікації «МикВісті» мешканцям будинку у Варварівці відновили подачу світла, якого не було більше 4 діб

Юлія Бойченко
новини

ДЖКГ Миколаєва планує витратити ₴20 млн на відновлення житлового будинку у Лісках, що постраждав внаслідок обстрілу

Юлія Бойченко

Останні новини про: СБУ

Працював на «Лохматого» та наводив ракети на аеродром: миколаївцю повідомили про підозру
Знімали військових на відеореєстратори: у Миколаєві затримали підозрюваних у шпигунстві на користь РФ
Під будівлею суду у Миколаєві силовики вручили другу підозру власниці агробізнесу, яку тримають в СІЗО за несплату податків

Коренєв та Набатов полетіли у Барселону на воркшоп з урбаністики: «Ми наполегливо працювали»

На виборах президента Польщі переміг Навроцький, який обіцяв не пускати Україну в НАТО

3 години тому

Сонячні дахи Миколаєва: як жителі багатоповерхівок об’єднуються та обирають енергобезпеку й економію

Аліна Квітко

Головне сьогодні