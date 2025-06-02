СБУ підтвердила знищення 41 ворожого літака на чотирьох аеродромах Росі

Процес підготовки до спецоперації. Фото: СБУ

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію на території Росії — удар дронами по чотирьох військових аеродромах. Унаслідок атаки пошкоджено 41 ворожий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

За його словами, це завдання поставив президент Володимир Зеленський, і він особисто стежив за його виконанням.

Операція мала назву «Павутина» і готувалася понад півтора року. За цей час українські спецслужби доставили дрони в Росію та заховали їх у мобільних дерев’яних будинках. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрилися, і дрони одночасно атакували цілі на чотирьох аеродромах: «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново».

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«Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності РФ», — наголошує Василь Малюк.

Василь Малюк наголосив, що мета СБУ — знищувати тільки військові об’єкти, і подібні удари триватимуть, доки Росія атакує українські міста.

Спецоперація «Павутина»

Нагадаємо, спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ, зазначивши, що агенти проникли на територію РФ.

СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної російської авіації на аеродромах РФ у сім мільярдів доларів.

Після масштабної атаки СБУ на російські аеродроми в мережі опублікували перші супутникові знімки авіабази дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зображення свідчать про значні пошкодження та знищення російських бойових літаків.