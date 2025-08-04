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У Генштабі підтвердили ураження паливно-заправного комплексу аеропорту «Сочі»

Генштаб підтвердив ураження паливно-заправного комплексу аеропорту в Сочі. Фото: ГенштабГенштаб підтвердив ураження паливно-заправного комплексу аеропорту в Сочі. Фото: Генштаб

Сили оборони України завдали удару по паливно-заправному комплексу аеропорту «Сочі».

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. 

Вчора, 3 серпня, Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі» у Краснодарському краї РФ. 

На території об’єкту здійнялася сильна пожежа.  Відомо, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про спецоперацію на аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Українські безпілотники атакували п’ять російських винищувачів, авіаційний склад, а один літак було знищили повністю.

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