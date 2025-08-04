У Генштабі підтвердили ураження паливно-заправного комплексу аеропорту «Сочі»

Генштаб підтвердив ураження паливно-заправного комплексу аеропорту в Сочі. Фото: Генштаб

Сили оборони України завдали удару по паливно-заправному комплексу аеропорту «Сочі».

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Вчора, 3 серпня, Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі» у Краснодарському краї РФ.

На території об’єкту здійнялася сильна пожежа. Відомо, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про спецоперацію на аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Українські безпілотники атакували п’ять російських винищувачів, авіаційний склад, а один літак було знищили повністю.