У Генштабі підтвердили ураження паливно-заправного комплексу аеропорту «Сочі»
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- Даріна Мельничук
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17:10, 04 серпня, 2025
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Сили оборони України завдали удару по паливно-заправному комплексу аеропорту «Сочі».
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Вчора, 3 серпня, Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі» у Краснодарському краї РФ.
На території об’єкту здійнялася сильна пожежа. Відомо, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників.
Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про спецоперацію на аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Українські безпілотники атакували п’ять російських винищувачів, авіаційний склад, а один літак було знищили повністю.
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