Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    4 серпня, 2025

  • 28°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 4 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 28° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни намагаються відрізати мікрорайон Корабел від материкової частини Херсона, — ОВА

Наслідки російських атак по мосту в Херсоні. Скриншот відеоНаслідки російських атак по мосту в Херсоні. Скриншот відео

Російські війська намагаються ізолювати мікрорайон Корабел від решти Херсона. Для цього вони цілеспрямовано обстрілюють міст через річку Кошеву, який з’єднує острівну частину міста з материком. 

Про це в ефірі «Громадського радіо» розповів заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

За його словами, внаслідок авіаудару 2 серпня міст залишився проїзним, але зазнав пошкоджень. Саме через нього проходить уся логістика в мікрорайон.

«Хотів би додати, що мікрорайон Корабел, або мікрорайон Острів, ще й був повністю затоплений після підриву Каховської ГЕС. І зараз росіяни пробують відрізати його від материкової частини Херсона, обстрілюючи автомобільний міст, через який, власне, відбувається вся логістика. Наразі міст ще проїзний, але пошкоджений», — сказав Олександр Толоконніков.

Реклама

Наразі спеціалісти оцінюють рівень руйнувань. На острові мешкає близько 1800 людей, з яких за останню добу евакуювали 50. Особливу увагу приділяють маломобільним мешканцям — таких 187, і 18 з них евакуювали напередодні.

«Потрошку люди починають замислюватися і розуміють, що росіяни не припинять обстрілювати мости», — додав Олександр Толоконніков.

Унаслідок удару також зруйновано газову мережу — мікрорайон залишився без газу. Електропостачання ще є, але спостерігаються постійні перебої через обстріли.

«Сам острів зараз дуже потерпає. Людям, які там залишаються, загрожує відсутність комунальних послуг, продуктів, можливо — і громадського транспорту. Тому краще евакуюватися. У нас є куди — як у межах міста й області, так і в інші регіони», — наголосив Олександр Толоконніков.

Нагадаємо, у Херсоні через російські авіаудари пошкоджений міст, який веде до мікрорайону Корабел. Через це обласна влада просить мешканців тимчасово евакуюватися.

Останні новини про: Війна в Україні

Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, п’ятеро поранені
Зеленський підписав санкції проти капітанів «тіньового флоту» РФ
Зустріч Путіна та Зеленського: Кремль озвучив умову
Реклама

Читайте також:

новини

Мер Сєнкевич хоче навести лад із хаотичним паркуванням у дворах миколаївців

Аліса Мелік-Адамян
новини

За пів року на Миколаївщині відкрили 425 нових компаній, а закрили — 242

Світлана Іванченко
новини

«Повсюди сміття, і антисанітарія. Всім просто байдуже», — жителька Миколаєва поскаржилась на стан дитячого містечка «Казка»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Люди блокують», — мер Миколаєва каже, що стикнувся з проблемами, впроваджуючи ШІ в роботу сесій

Катерина Середа
новини

Завод із переробки відходів руйнації у Миколаєві вже опрацював 3,6 тис. тонн: це приблизно як три зруйновані п’ятиповерхівки

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зустріч Путіна та Зеленського: Кремль озвучив умову
Зеленський підписав санкції проти капітанів «тіньового флоту» РФ
Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, п’ятеро поранені

«Повсюди сміття, і антисанітарія. Всім просто байдуже», — жителька Миколаєва поскаржилась на стан «Казки»

За пів року на Миколаївщині відкрили 425 нових компаній, а закрили — 242

4 години тому

КП «Парки» затримали підрядників водоканалу на скиді будівельного сміття

Світлана Іванченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay