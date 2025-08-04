Росіяни намагаються відрізати мікрорайон Корабел від материкової частини Херсона, — ОВА

Наслідки російських атак по мосту в Херсоні. Скриншот відео

Російські війська намагаються ізолювати мікрорайон Корабел від решти Херсона. Для цього вони цілеспрямовано обстрілюють міст через річку Кошеву, який з’єднує острівну частину міста з материком.

Про це в ефірі «Громадського радіо» розповів заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

За його словами, внаслідок авіаудару 2 серпня міст залишився проїзним, але зазнав пошкоджень. Саме через нього проходить уся логістика в мікрорайон.

«Хотів би додати, що мікрорайон Корабел, або мікрорайон Острів, ще й був повністю затоплений після підриву Каховської ГЕС. І зараз росіяни пробують відрізати його від материкової частини Херсона, обстрілюючи автомобільний міст, через який, власне, відбувається вся логістика. Наразі міст ще проїзний, але пошкоджений», — сказав Олександр Толоконніков.

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Наразі спеціалісти оцінюють рівень руйнувань. На острові мешкає близько 1800 людей, з яких за останню добу евакуювали 50. Особливу увагу приділяють маломобільним мешканцям — таких 187, і 18 з них евакуювали напередодні.

«Потрошку люди починають замислюватися і розуміють, що росіяни не припинять обстрілювати мости», — додав Олександр Толоконніков.

Унаслідок удару також зруйновано газову мережу — мікрорайон залишився без газу. Електропостачання ще є, але спостерігаються постійні перебої через обстріли.

«Сам острів зараз дуже потерпає. Людям, які там залишаються, загрожує відсутність комунальних послуг, продуктів, можливо — і громадського транспорту. Тому краще евакуюватися. У нас є куди — як у межах міста й області, так і в інші регіони», — наголосив Олександр Толоконніков.

Нагадаємо, у Херсоні через російські авіаудари пошкоджений міст, який веде до мікрорайону Корабел. Через це обласна влада просить мешканців тимчасово евакуюватися.