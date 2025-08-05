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На Львівщині госпіталізували понад 20 дітей з отруєнням після відпочинку в таборі

Фото: ДержпродспоживслужбаНа Львівщині понад 20 дітей отруїлись після відпочинку в таборі. Фото: Держпродспоживслужба

У Львівській області госпіталізували 24 дитини з ознаками отруєння. Вони перебували на відпочинку у приватному дитячому таборі, розташованому в одному з сіл Стрийського району.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

У поліції зазначили, що 4 серпня близько 22:20 надійшло повідомлення від батьків про можливе отруєння дітей у таборі відпочинку.

Зазначається, що до лікарні доставили 24 дітей віком від 7 до 17 років із різних областей України. Попередній діагноз — гостра кишкова інфекція.

За фактом отруєння дітей відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням». 

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, у Миколаєві у басейні на території одного з відпочинкових комплексів потонув шестирічний хлопчик. Медики екстреної допомоги намагались його врятувати, однак, дитина померла.

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