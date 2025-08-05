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На Волині 11-річний хлопець наїхав автівкою на 2-річну сестру: дитина загинула

Ілюстраційне фото: Корреспондент.netНа Волині 11-річний хлопчик наїхав на 2-річну сестру. Ілюстраційне фото: Корреспондент.net

На Волині 11-річний хлопець наїхав автомобілем на свою дворічну сестру. Унаслідок цього дівчинка загинула на місці.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Волинській області.

Інцидент трапився ввечері 4 липня в селі Немир Луцького району. За даними правоохоронців, хлопець самостійно сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража. Нікого з дорослих у цей час не було поряд.

Під час руху він наїхав на свою дворічну сестру. Унаслідок травм дівчинка загинула на місці. Також постраждав 7-річний брат хлопця — він зазнав незначних тілесних ушкоджень.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Миколаєві у басейні на території одного з відпочинкових комплексів потонув шестирічний хлопчик. Медики екстреної допомоги намагались його врятувати, однак, дитина померла.

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