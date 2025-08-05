У Черкасах чоловік погрожував підірвати гранату та намагався захопити в заручники військових ТЦК

У Черкасах чоловік погрожує підірвати гранату. Фото: Суспільне Черкаси/Марія Гаврилян

У Черкасах військовослужбовці територіального центру комплектування зупинили чоловіка, щоби перевірити його облікові дані, але той став погрожувати гранатою.

Про це повідомили в Черкаському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Інцидент стався вранці 5 серпня на проспекті Хіміків. Під час короткої розмови з військовими чоловік раптово витягнув гранату, зняв чеку та почав погрожувати підривом. Також він намагався захопити військових у заручники.

На місце прибули співробітники поліції. Зараз із чоловіком працюють правоохоронні органи, а військовослужбовці ТЦК знаходяться на безпечній відстані.

Нагадаємо, у неділю, 3 серпня, у селі Бузьке Миколаївської області троє місцевих чоловіків із палицями напали на військових територіального центру комплектування. Один зі співробітників у відповідь кілька разів вистрілив із травматичного пістолета. Один з нападників отримав поранення ноги середньої тяжкості.