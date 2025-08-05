Бійка з військовими ТЦК на Миколаївщині: подробиці від свідків

Скрин з відео Суспільне Миколаїв

У неділю 3 серпня у селі Бузьке Миколаївської області троє місцевих чоловіків із палицями напали на військових територіального центру комплектування. Один зі співробітників у відповідь кілька разів вистрілив із травматичного пістолета. Один з нападників отримав поранення ноги середньої тяжкості.

Як пише «Суспільне Миколаїв», за словами місцевого жителя Романа, який отримав повістку, але не зʼявився на військово-лікарську комісію, він побачив машину військових і почав тікати. Чоловік стверджує, що ті намагалися силоміць посадити його в авто. Він сховався в магазині, де продавчиня відмовилася його видавати.

Роман викликав на допомогу знайомих. Один із них, Юрій, розповів, що між обома сторонами виникла штовханина біля автомобіля. Військовий витягнув пістолет і почав стріляти. Одна куля влучила Юрієві в ногу.

Військові заявили, що застосували зброю в межах самозахисту, бо їхні співробітники були атаковані з битами й металевими трубами. Один із військовослужбовців отримав травми. За даними центру комплектування, він воював із 2014 року, нині служить у Вознесенському підрозділі.

Фото: Суспільне Миколаїв Фото: Суспільне Миколаїв

Голова громади Юрій Заволока підтвердив, що обидві сторони подали заяви до поліції.

Поліція відкрила два кримінальні провадження:

за фактом поранення місцевого жителя — за статтею про умисне легке тілесне ушкодження (частина 1 статті 125 Кримінального кодексу України);

за фактом побиття військового — за статтею про погрозу або насильство щодо службової особи (частина 2 статті 350 Кримінального кодексу України).

Максимальне покарання за останньою статтею — до п’яти років ув’язнення.

Раніше Нацполіція Миколаївщини повідомляла, що в чоловіки палицями побили одного з військових ТЦК та пошкодили авто.