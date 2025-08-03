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Поліція про бійку з ТЦК на Миколаївщині: Чоловіки з палицями били військових

У поліції розпочали кримінальну справу через напад на військовослужбовця ТЦК та СП у селі Бузьке Миколаївської області. 

Деталі інциденту розповіли в Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області. 

За словами правоохоронців, на одній з вулиць селища військовослужбовці підійшли до місцевого жителя, щоб перевірити у нього документи. Натомість чоловік почав тікати та забіг до місцевої крамниці. Згодом він вийшов і виник конфлікт з військовими. До нього долучилися ще двоє місцевих.

У результаті чоловіки палицями нанесли тілесні ушкодження одному з військових ТЦК та пошкодили авто. А військовослужбовець, кажуть там, з метою самозахисту витрілив із травматичного пістолета та травмував одного з нападників у ногу.

Розпочаті кримінальні провадження за статтею про «Умисне легке тілесне ушкодження», а також за статтею «Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадянський обов'язок».

Нагадаємо, у селі Бузьке Миколаївської області цивільні напали на військовослужбовців ТЦК та СП. Інцидент стався у неділю, 3 серпня. В обласному військкоматі повідомили, що цивільні були озброєні битами й металевими трубами.

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