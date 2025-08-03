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Невідомі з битами напали на співробітників ТЦК у Миколаївській області, ті відкрили вогонь

У селі Бузьке Миколаївської області цивільні, озброєні битами й металевими трубами, напали на військовослужбовців ТЦК та СП.

Інцидент стався сьогодні, 3 серпня, повідомив Миколаївський обласний ТЦК та СП. 

За даними військкомату, це сталося, коли військовослужбовці разом із представником Національної поліції займалися оповіщенням.

Цивільні з битами й трубами пошкодили автомобіль та завдали ушкоджень солдату з групи оповіщення. Для самозахисту цей військовослужбовець вистрілив із зареєстрованого травматичного пістолета.

За попередньою інформацією, є постраждалі серед військовослужбовців ТЦК та з боку цивільних. На місці працюють правоохоронці. 

У ТЦК нагадали, що образа честі й гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, а також його рідним — карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років.

А в разі побиття чи заподіяння тілесних ушкоджень — закон передбачає ще суворішу відповідальність: до 12 років позбавлення волі. Окрім цього, у таких діях можуть вбачатися ознаки злочину, передбаченого статтею 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Нагадаємо, у Вінниці люди вимагали звільнити чоловіків, яких утримує ТЦК, поліція розпочала розслідування.

Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки заявив, що під час протестів біля стадіону «Локомотив» пошкодили майно тимчасового пункту збору мобілізованих.

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