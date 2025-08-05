Директора будівельної компанії підозрюють у привласненні понад ₴28 млн під час реставрації музею в Херсоні

Херсонський обласний художній музей імені Олексія Шовкуненка фото: Офіс генерального прокурора

Керівника одеської будівельної компанії підозрюють у привласненні 28,4 мільйона гривень, які виділили з бюджету на ремонт Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що у квітні 2021 року компанія отримала підряд на проведення капітального ремонту та реставрації музею. Договір уклали з одним із департаментів Херсонської обласної адміністрації.

Згідно з інформацією слідства, у грудні того ж року директор подав до держустанови документи з неправдивими даними — завищив обсяги виконаних робіт. Так він нібито виконав більше, ніж було насправді, і отримав із бюджету додаткові гроші. Потім ці кошти переказав на рахунки різних компаній.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 та частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України «Заволодіння бюджетними коштами та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом».

Також зазначається, що справу посадовців Херсонської обласної державної адміністрації, які були причетні до підписання договору, виділили в окреме провадження. Матеріали передали до НАБУ.

Херсонський обласний художній музей імені Олексія Шовкуненка фото: Офіс генерального прокурора Херсонський обласний художній музей імені Олексія Шовкуненка фото: Офіс генерального прокурора Херсонський обласний художній музей імені Олексія Шовкуненка фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, будівлю Херсонської обласної державної адміністрації, зруйновану внаслідок обстрілу 5 червня, наразі відновлювати не будуть.