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Зруйновану будівлю Херсонської ОДА не планують відновлювати, — облрада

Будівля Херсонської ОВА після другого удару 5 червня 2025 року . Фото: Telegram/Володимир ЗеленськийБудівля Херсонської ОВА після другого удару 5 червня 2025 року . Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Будівлю Херсонської обласної державної адміністрації, зруйновану внаслідок обстрілу 5 червня, наразі відновлювати не будуть.

Про це повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський в ефірі Єдиного телемарафону.

За його словами, споруда є власністю Херсонської облради, однак наразі піднімати питання її відбудови недоцільно.

«Це було б нераціональне витрачання ресурсів», — наголосив посадовець.

Нагадаємо, 5 червня російські війська двічі завдали удару керованими авіабомбами по центру Херсона. Внаслідок атаки будівля ОДА зазнала значних руйнувань і нині майже повністю знищена.

Удар по Миколаївській ОВА

Нагадаємо, вранці 29 березня 2022 року російські війська завдали ракетного удару з повітря по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації. Удар стався вже, коли співробітники ОВА вийшли на роботу. 5 квітня стали відомі імена всіх загиблих після ракетного обстрілу.

Впродовж 2022 року обговорювались різні варіанти щодо подальших дій відносно зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА. Зокрема, розглядалося питання залишити будівлю в якості пам’ятки, нагадування про страшні злочини окупантів. Також команда архітекторів студії Loft Buro запропонувала три варіанти реконструкції будівлі. Концепція полягала в тому, аби зберегти стіни, що вціліли, і поєднати їх із новою вставкою на місці зруйнованої частини.

В березні 2023 року в ході робочої групи з розробки Програми комплексного відновлення Миколаєва було прийнято рішення, що будівлю Миколаївської обласної ради потрібно демонтувати.

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