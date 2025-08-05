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КП «Парки» не зверталось в поліцію з приводу пожежі парку у «Дружба», — депутат облради

«Дуб горизонтальний» парку Миколаєва. Фото: Алла Ряжських«Дуб горизонтальний» парку Миколаєва. Фото: Алла Ряжських

Внесене уточнення, полум'я охопило 25% парку. 

Після пожежі у парку «Дружба», яка охопила щонайменше 25%, КП «Миколаївські Парки» не зверталося до поліції.

Про це заявила депутатка Миколаївської обласної ради від партії «ЄС» Алла Ряжських, пишуть «МикВісті»

Пожежа сталась на вихідних, і, як зазначає депутатка, ніхто, крім місцевих жителів, не звернувся ні до рятувальників, ні до поліції. За її словами, балансоутримувач мав б звернутися до поліції, аби з’ясувати причини займання та встановити винних.

Наслідки пожежі в парку «Дружба» у Миколаєві, 10 липня 2025 року. Фото: КП «Миколаївські Парки»Наслідки пожежі в парку «Дружба» у Миколаєві, 10 липня 2025 року. Фото: КП «Миколаївські Парки»
Наслідки пожежі в парку «Дружба» у Миколаєві. Фото: Алла РяжськихНаслідки пожежі в парку «Дружба» у Миколаєві. Фото: Алла Ряжських

У вівторок, 5 серпня Алла Ряжських разом з комунальниками та екологами обстежила територію парку.

— На вихідних парк горів. Горів страшно — декілька десятків гектарів вигоріло вщент і ніхто, крім місцевих не звертався до ДСНС і тим більше до поліції. Це дивно. Бо є балансоутримувач і логічно було б звернення КП «Миколаївські парки» до правоохоронних органів з метою хоча б спробувати знайти винних, зʼясувати причини пожежі. Думаю, на наступному тижні на комісії будемо мати більше інформації і приймати рішення, — написала депутатка.

Вона нагадала, що рішенням сесії Миколаївської обласної ради від 16 березня 2021 року територія «Дружби» була зарезервована, як парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва. Одним із пунктів рішення було зупинення будь-яких реконструкцій, будівництва, вирубки зелених насаджень або передачі землі без спеціального погодження.

Рішення Миколаївської обласної ради від 16 березня 2021 рокуРішення Миколаївської обласної ради від 16 березня 2021 року
Рішення Миколаївської обласної ради від 16 березня 2021 рокуРішення Миколаївської обласної ради від 16 березня 2021 року

— Я розумію, що пункт дуже невдобний і неприємний, особливо якщо є проект реконструкції парка.  Але рішення є і його треба спочатку виконати, а потім розробляти проект у відповідності до норм існуючого законодавства, — зазначила Алла Ряжських.

На території парку також розташована пам’ятка природи місцевого значення — «Дуб горизонтальний», який, не постраждав від вогню. При цьому, депутатка зазначила, що біля дерева досі немає жодної інформаційної таблички чи штандарта з історичною довідкою.

— Улюблене місце фотографування миколаївців (на щастя не постраждав від вогню). Вже давно біля нього повинен стояти штандарт з назвою, короткою історичною довідкою. Нема, — розповіла Алла Ряжських. 

Ряжських закликала профільне підприємство терміново вжити протипожежних заходів, зокрема створити розриви навколо «Дуба горизонтального» та інших вразливих зон, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

— В нас так мало парків, не на часі багато що, але, погодьтесь, превентивні міри для збереження існуючого зеленого господарства міста  це повинно точно бути метою для профільного підприємства, — переконана Алла Ряжських.

Нагадаємо, тільки впродовж доби, у Миколаївській області сталося 30 пожеж

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