У Миколаївській області за добу сталося 30 пожеж, горіли ліси, поля і будинки

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом доби, 4 серпня та в ніч на 5 серпня у Миколаївській області сталося 30 пожеж. Одна з них виникла через обстріл — російські війська атакували Куцурубську громаду.

Внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок і суха трава. Загальна площа займання — 4 гектари. Люди не постраждали, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Ще одна велика пожежа сталася у лісовому урочищі на території Березанського лісництва. Там горів ліс і суха трава. Вогонь охопив 4 гектари, з них 1 гектар — лісова підстилка. До гасіння долучились рятувальники, місцева пожежна охорона та працівники лісового господарства.

Також виникла одна пожежа в житловому секторі та 27 — на відкритій місцевості. Загалом вогонь охопив понад 13 гектарів.

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що за добу до цього, в Миколаївській області сталося 52 пожежі. Більшість з них — на відкритій місцевості. Загалом тоді вигоріло понад 72 гектари території.