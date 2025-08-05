Через атаку дронів на Миколаївщині загорівся будинок
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- Марія Хаміцевич
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8:22, 05 серпня, 2025
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Минулої доби, 4 серпня, російські війська пʼять разів ударили по Куцурубській громаді Миколаївщини дронами FPV.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У селі Дніпровське внаслідок атаки загорівся приватний будинок. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.
Нагадаємо, що 3 серпня російські війська чотири рази атакували Куцурубську громаду FPV-дронами. В одному із сіл через удар була пошкоджена лінія електропередач, в іншому — зруйнований приватний будинок.
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