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Через атаку дронів на Миколаївщині загорівся будинок

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: МикВісті, для ілюстрації

Минулої доби, 4 серпня, російські війська пʼять разів ударили по Куцурубській громаді Миколаївщини дронами FPV.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Дніпровське внаслідок атаки загорівся приватний будинок. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.

Нагадаємо, що 3 серпня російські війська чотири рази атакували Куцурубську громаду FPV-дронами. В одному із сіл через удар була пошкоджена лінія електропередач, в іншому — зруйнований приватний будинок.

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