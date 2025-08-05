Через атаку дронів на Миколаївщині загорівся будинок

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: МикВісті, для ілюстрації

Минулої доби, 4 серпня, російські війська пʼять разів ударили по Куцурубській громаді Миколаївщини дронами FPV.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Дніпровське внаслідок атаки загорівся приватний будинок. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.

Нагадаємо, що 3 серпня російські війська чотири рази атакували Куцурубську громаду FPV-дронами. В одному із сіл через удар була пошкоджена лінія електропередач, в іншому — зруйнований приватний будинок.