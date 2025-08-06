Уночі ППО ліквідувала над Миколаївською областю два російських дрони

На Миколаївщині вночі 6 серпня збили два «Shahed», а вдень були обстріли Очакова та Дмитрівки. Фото: armyinform

У ніч на 6 серпня сили протиповітряної оборони знищили або подавили два ворожих ударних дрони типу «Shahed 131/136».

Так у ранковому зведенні повідомила Миколаївська ОВА.

Крім того, протягом 5 серпня російські війська продовжували атакувати населені пункти області. Об 11:25 FPV-дроном було атаковано місто Очаків Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.

Ще один обстріл зафіксовано о 13:44 — під вогнем опинилася Куцурубська громада. Унаслідок артилерійського удару по селу Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Люди не постраждали.

Нагадаємо, 4 серпня російські війська пʼять разів ударили по Куцурубській громаді Миколаївщини дронами FPV.